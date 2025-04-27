Пожар произошел в здании посольства России в Уругвае

В Монтевидео, столице Уругвая, произошел пожар в здании посольства России. Об этом в воскресенье, 27 апреля, сообщает Telenoche.

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Причины возгорания и наличие пострадавших пока не уточняются. На месте работают пожарные.

Для того чтобы добраться до очага возгорания, специалисты используют пилы и болгарки для разрезания защитных стержней, передает телеканал.

Пожар также произошел днем 23 апреля на подземной парковке торгового центра «Афимолл Сити». Изначально была версия, что на подземной парковке торгового центра взорвался автомобиль, позднее ее опровергли. Как оказалось, горели стройматериалы, после чего огонь перекинулся на баллоны с газом — это привело к взрывам. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

22 января сообщалось, что на дороге в Набережных Челнах в Республике Татарстан на ходу взорвалась легковая машина. На помощь водителю пришли проезжавшие мимо автомобилисты. Водителя с травмами доставили в больницу.