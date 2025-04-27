Раскрыто число погибших при наезде автомобиля на толпу в Канаде

По меньшей мере восемь человек погибли, шестеро ранены после того, как автомобиль въехал в толпу на национальном фестивале в канадском Ванкувере. Об этом сообщает телеканал Global News.

Инцидент имел место около 8 часов вечера, недалеко от 41-й авеню и Фрейзер-стрит. Там проходил фестиваль филиппинской общины в честь национального Дня Лапу-Лапу.

Среди погибших есть ребенок. Полиция Ванкувера сообщает, что водитель задержан. Подробности ЧП пока не приводятся.

На видео, снятом после инцидента, фельдшеры скорой и прохожие оказывают помощь пострадавшим на дороге. На другой записи, предоставленной CTV News, видно, что по меньшей мере 10 человек получили серьезные травмы.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в соцсети X, что «потрясен ужасными событиями на фестивале в Ванкувере».

В Канаде машина въехала в толпу людей на фестивале

Лапу-Лапу — вождь коренных народов Филиппин, известный своим сопротивлением испанской колонизации и победой в битве при Мактане 27 апреля 1521 года.

Правительство Британской Колумбии провозгласило 27 апреля Днем Лапу-Лапу, а филиппинская община начала организовывать ежегодный праздник в Ванкувере с прошлого года.