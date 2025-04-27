В Карелии потерпело крушение маломерное пассажирское судно
Во время прогулке по Ладоге у туристического судна внезапно разрушился корпус. Всех находившихся на борту пассажиров удалось спасти.
Об этом сообщил глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин. По предварительным данным, одной из причин разрушения корпуса стало сильное волнение на воде.
"Перевозку осуществляла сортавальская компания. Как только в корпусе появилась пробоина, вода начала быстро заполнять судно. Всех пассажиров спас экипаж проезжавшего мимо катера. Никто не пострадал", - прокомментировал Сергей Крупин.
У перевозчика имелись необходимые лицензии и разрешительные документы.
Поврежденное судно уже отбуксировали в бухту Валаамского монастыря. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.