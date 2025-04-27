В Карелии потерпело крушение маломерное пассажирское судно

Во время прогулке по Ладоге у туристического судна внезапно разрушился корпус. Всех находившихся на борту пассажиров удалось спасти.

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Об этом сообщил глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин. По предварительным данным, одной из причин разрушения корпуса стало сильное волнение на воде.

"Перевозку осуществляла сортавальская компания. Как только в корпусе появилась пробоина, вода начала быстро заполнять судно. Всех пассажиров спас экипаж проезжавшего мимо катера. Никто не пострадал", - прокомментировал Сергей Крупин.

У перевозчика имелись необходимые лицензии и разрешительные документы.

Поврежденное судно уже отбуксировали в бухту Валаамского монастыря. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.