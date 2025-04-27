Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 25

Агентство Fars сообщает, что число погибших при мощном взрыве в порту имени Шахида Раджаи возле города Бендер-Аббас возросло до 25 человек. Количество раненых по последним данным составляет 1139 человек.

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Напомним, что взрыв произошел вчера днем на складе с химикатами. Пока точные причины взрыва не установлены. При этом в иранских СМИ проходила информация, что сначала произошло возгорание одного из резервуара с топливом.

Взрыв был слышен за 20 км от эпицентра, а в радиусе нескольких километров от него в строениях повыбивала окна.

Расследование произошедшего продолжается.