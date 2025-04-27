Два груженых углем вагона вместе с локомотивом перевернулись в российском регионе

В Красноярском крае два груженых углем вагона и локомотив перевернулись на станции Кошурниково. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел 26 апреля в 22:00 по местному времени при отправлении грузового поезда. Прокуратура организовала проверку.

В Telegram-канале Красноярской железной дороги сообщили, что на движение других поездов ситуация не влияет. Во время происшествия никто не пострадал, угрозы экологии нет. Для устранения последствий на место направлены два восстановительных поезда, отметили в КрасЖД.

Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми

2 апреля в Красноярском крае с путей в районе станции Зеледеево сошли девять вагонов грузового поезда, перевозившего черный лом металла.