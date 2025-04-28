В Москве суд взыскал с Жанны Агузаровой долг по коммунальным платежам

Московский суд вынес решение о взыскании задолженности по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой.

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С иском к Агузаровой обратился Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Судебный приказ был вынесен 17 апреля, однако сумма долга певицы не раскрывается, передает РИА Новости.

Тем временем у актера сериала «Трудные подростки» Владимира Гарцунова, известного по роли Платона, заблокировали счета его ИП, связанного с исполнительскими искусствами. Он длительное время не оплачивал налоги, из-за этого начали начислять пени.

Помимо этого, суд в Москве обязал балерину Анастасию Волочкову погасить задолженность по коммунальным платежам. Это не первое разбирательство с участием артистки.

До этого Волочкова сообщила, что подала в суд на Пенсионный фонд России (ПФР), который не выплачивает ей пенсию уже 10 лет. По словам Волочковой, в Большом театре ей дали фальсифицированную трудовую книжку, в связи с чем в базе ПФР числится не ее реальный срок работы. Также документы балерины были утеряны в театре Краснодара, где артистка выступала после увольнения из столичного учреждения культуры