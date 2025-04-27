Мужчина, убивший девять дачников под Тверью, обращался с необычной просьбой

Сергей Егоров, который в 2017 году убил 9 человек в дачном кооперативе поселка Редкино (Тверская область), просил для себя ещё одну психиатрическую экспертизу, что следует из судебных материалов, имеющихся у РИА Новости.

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Известно, что первичная эксперта признала его вменяемым, утвердив: в момент совершения преступления Егоров осознавал опасность своих действий.

В июне 2017 года в одном из домов дачного кооператива "50 лет Октября" обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин. Еще одно женское тело нашли в багажнике припаркованного автомобиля. Все были застрелены.

Как выяснилось, во время застолья мужчина, которого дачники называли электриком СНТ, был уличен в обмане по поводу службы в ВДВ. Разгорелась ссора, после чего 45-летний житель Москвы Егоров вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем.

Его задержали сразу после преступления.