В Лефортово обвалился пол на первом этаже многоквартирного дома

В Лефортово на юго-востоке Москвы обвалился пол в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

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"Ни выйти, ни войти", - сокрушается жительница дома. Как уточнили местные жители, нижний этаж подтапливает уже несколько лет.

Обвал пола - последствие постоянной влажности в помещении. На место происшествия приехали спасатели МЧС России. В результате было принято решение временно перекрыть дыру в полу широкими деревянными досками.

В марте в Якутии пострадали две жительницы аварийного дома. Как рассказали активисты из движения "Народный фронт", в здании 1950 года постройки давно сгнили полы, осыпаются и покрыты крупными трещинами потолки и стены, а в помещениях стоит вода, которую гражданам приходится откачивать.

Одна из пострадавших рассказала, что несколько раз ломала конечности из-за прогнивших полов. Другая женщина заболела астмой из-за грибка в стенах здания. При этом размер коммунальных платежей для жителей аварийного дома составляет 11 тысяч рублей ежемесячно.