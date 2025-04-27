Названа возможная причина взрыва в Иране

Используемый в твердом ракетном топливе перхлорат натрия мог стать причиной взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источник, имеющий отношение к Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Что могло привести к взрыву этого вещества, собеседник издания не уточняет.

Сильный взрыв произошел в субботу утром в порту Шахид-Раджаи, расположенном на побережье Персидского залива, недалеко от города Бендер-Аббас. По последним данным, погибли не менее 8 человек, более 750 получили ранения. На место происшествия прибыл глава МВД страны Эскандар Момени. Причина взрыва официально пока не названа.