Убивший 9 человек под Тверью Егоров обвинил их в том, что они не извинились

Убивший девять человек в дачном кооперативе поселка Редкино Тверской области Сергей Егоров заявил, что извинения могли предотвратить трагедию. Об этом говорится в материалах суда, пишет РИА Новости.

"Не было умысла убивать потерпевших… карабин взял для того, чтобы получить от них извинения, однако те, наоборот, продолжили унижать его, а затем накинулись на него, желая побить…", — указана позиция обвиняемого.

Обвиняемый утверждает, что начал стрелять непроизвольно, из-за испуга. Массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района Тверской области.

Правоохранители обнаружили там тела трех женщин и пяти мужчин. Позже тело еще одной погибшей обнаружили в багажнике автомобиля. Во время застолья в поселке произошел конфликт, в результате которого Егоров убил из карабина девять человек.

Недавно осужденный за убийство 11 человек Тельман Сайфиев подал в суд на колонию "Белый лебедь" в Пермском крае, где он отбывает пожизненное наказание. Он оказался недоволен стоматологическим обслуживанием.