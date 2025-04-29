В Рязани прогремели взрывы недалеко от местного НПЗ

В Рязани прогремело минимум пять взрывов в стороне местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Предварительно, НПЗ попытались атаковать украинские беспилотники. Очевидцы слышали характерный звук пролета дронов.

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Ранее Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Рязанскую область. По его данным, раздалось минимум шесть взрывов. Все — неподалеку от завода Торфмаш. Первый из них прозвучал в 00:34 по московскому времени.

Вечером 28 апреля Минобороны России сообщило, что за 2,5 часа над регионами России был уничтожен 51 украинский беспилотник.