Более двух часов в сумме за прошедшие сутки сохранялась угроза ракетной опасности на территории Курской области. Сирена, оповещающая о тревоге, запускалась три раза, об этом сообщали в Telegram-канале оперштаба региона.

Самая продолжительная по времени ракетная опасность 26 апреля сохранялась около полутора часов с 13:38 мск. Также сирена звучала в 16:13 мск, угроза сохранялась три минуты. В 23:19 мск в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА, она действует в настоящий момент.

В общей сложности за прошедшие сутки ракетная опасность и угроза атаки БПЛА сохранялись в регионе около семи часов.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. Как отметил Путин, полный разгром противника в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск и на других важнейших участках фронта, "приближает разгром неонацистского режима".

Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в освобождении Курской области.