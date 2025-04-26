Авиарейс Петрозаводск - Минводы задержали по техническим причинам

Вылет самолета авиакомпании "Северсталь" из Петрозаводска в Минеральные воды задержан по техническим причинам.

Пассажирам предоставили напитки и горячее питание, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 26 апреля 2025 года по техническим причинам задержан вылет самолета авиакомпании "Северсталь" из Петрозаводска в Минеральные воды. 94 пассажирам предоставлены напитки и горячее питание", - говорится в сообщении.

Карельская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им услуг, предусмотренных авиационными правилами, добавили в ведомстве.