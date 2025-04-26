ФСБ раскрыла детали подрыва генерала Москалика

Самодельное взрывное устройство (СВУ), с помощью которого подорвали замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, было собрано из тротиловых шашек, болтов и гвоздей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

На кадрах показаны части СВУ, болты и гвозди. Кроме того, силовики нашли ноутбук, с которого велось наблюдение за генералом.

Ранее стало известно, что взрывное устройство, которое сработало в припаркованном автомобиле во дворе Балашихи, было приведено в действие с территории Украины.

ФСБ показала видео с подозреваемым в убийстве генерала Москалика

25 апреля около 10:40 в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen. Жертвой оказался высокопоставленный офицер Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.