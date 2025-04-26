В Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии разбился парапланерист

ТАСС

Парапланерист из Перми разбился в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в региональном управлении МЧС.

Парапланерист разбился в Кабардино-Балкарии
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"В верховьях Чегемского ущелья жесткую посадку совершил парапланерист из Перми. На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России. Парапланерист, состоявший в незарегестрированной группе, получил травмы несовместимые с жизнью", - сказали в МЧС.

Поиски вели девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Следователи СК РФ по КБР проводят проверку. По их данным, во время полета в районе парадрома в Чегемском ущелье мужчина не справился с управлением и разбился о скалы. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего.

"Уважаемые жители и гости республики, горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. Главное управление МЧС России по КБР рекомендует быть предельно внимательными на туристических маршрутах", - добавили в МЧС.

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