Парапланерист разбился в Кабардино-Балкарии

Парапланерист из Перми разбился в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в региональном управлении МЧС.

"В верховьях Чегемского ущелья жесткую посадку совершил парапланерист из Перми. На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России. Парапланерист, состоявший в незарегестрированной группе, получил травмы несовместимые с жизнью", - сказали в МЧС.

Поиски вели девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Следователи СК РФ по КБР проводят проверку. По их данным, во время полета в районе парадрома в Чегемском ущелье мужчина не справился с управлением и разбился о скалы. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего.