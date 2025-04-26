В Ставрополе собака напала на ребенка
Прокуратура Ставропольского края проводит проверку по факту нападения собаки на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, сегодня, 26 апреля, животное, оставшееся без присмотра хозяев, покусало десятилетнего мальчика. Ребенку оказывается медицинская помощь.
Как сообщает РИА Новости, ребенок был доставлен в детскую краевую больницу с укусами лица и головы.
Проводится прокурорская проверка, в ходе нее будет дана оценка исполнению владельцами собаки требований законодательства об ответственном обращении с животными.