На Украине признались в причастности к теракту против генерала РФ Москалика
Теракт против замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, который погиб во время взрыва в Балашихе 25 апреля, это дело рук украинских спецслужб. Теперь Киев официально признался в этом.
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в ходе беседы с журналисткой "Украинской правды" ответил на вопрос, как он оценивает случившееся убийство генерала, словами "я доволен", после чего добавил, что это работа украинских спецслужб.
Ярослав Москалик погиб в пятницу утром, выйдя из своего дома в Балашихе. В припаркованном рядом с подъездом автомобиле было заложено самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, которое привели в действие дистанционно, с территории Украины.
Раскрыты подробности о подготовке подрыва генерала Москалика
На следующий день российские силовики задержали Игната Кузина, который действовал по указанию украинской разведки и готовил этот теракт.
В убийстве Кузин сознался. Сейчас мужчина арестован.