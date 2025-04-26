Бомбу при убийстве генерала Генштаба Москалика привели в действие с Украины

Взрывное устройство при покушении на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика привели в действие с территории Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Как пояснили в ведомстве, подозреваемый в убийстве генерала уже задержан. Им оказался 42-летний Игнат Кузин. По данным ФСБ, мужчина имеет вид на жительство на Украине.

В ведомстве уточнили, что Кузин приобрел автомобиль, в который установил самодельную бомбу. Компоненты для нее он взял из тайника, оборудованного спецслужбами Украины в Подмосковье.

"25 апреля при выходе из подъезда военнослужащего Минобороны России СВУ было дистанционно приведено в действие с территории Украины", - заявили в ЦОС.

Ранее сообщалось, что мощность бомбы составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

СК РФ квалифицировал произошедшее как убийство и возбудил уголовное дело. Сейчас с Кузиным работают следователи - они устанавливают обстоятельства преступления и собирают доказательства.