Опубликованы кадры с допросом Игната Кузина, подозреваемого в террористическом акте — убийстве генерала Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика. Видеозапись представила пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Кузин признается, что был завербован украинскими спецслужбами в Киевской области, после чего переехал в Москву.

«Я Кузин Игнат Витальевич, 1983 года рождения, был завербован украинскими спецслужбами, куратором Вадимом», — говорит подозреваемый на видео.

По его словам, вербовка произошла в апреле 2023 года в Киевской области. В сентябре того же года он уехал в Москву по указанию «куратора Вадима». В ноябре 2024 года Кузин «заселился по его указанию».

Задержан подозреваемый в убийстве генерала Ярослава Москалика

В феврале 2025 года он, по указаниям куратора, приобрел автомобиль «Фольксваген»-универсал, «нашел тайник и забрал оттуда видеокамеру и бомбу». Взрывное устройство Кузин сам установил в машину.

При этом, по его словам, «взрыв был произведен дистанционно куратором Вадимом».

В пятницу, 25 апреля, во дворе многоэтажки в Балашихе взорвался автомобиль. В результате погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик, который проходил мимо. Взорвавшийся автомобиль принадлежал Игнату Кузину.