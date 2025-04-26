Задержан подозреваемый в убийстве генерала Ярослава Москалика

Задержан агент украинских спецслужб Игнат Кузин, заминировавший в Балашихе машину, после подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

По данным ведомства, мужчина 1983-го года рождения, имеющий вид на жительство в Украине, приобрел автомашину и установил в нее самодельное взрывное устройство.

Компоненты для СВУ он изъял из тайника, оборудованного спецслужбами Украины в Московской области.

«Двадцать пятого апреля 2025 года при выходе из подъезда военнослужащего Минобороны России СВУ было дистанционно приведено в действие с территории Украины», — пояснили в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что задержанный доставлен в СК РФ для проведения следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen Golf 2000-го года выпуска, при подрыве которого погиб Москалик, был снят с учета в январе 2025 года.

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В Россию машина попала в 2006 году. Автомобиль сменил семь владельцев. Последний из них не стал регистрировать Golf в ГИБДД вопреки требованиям закона.