Пожар в порту Бендер-Аббас на юге Ирана усилился из-за ветра, заявил глава МВД государства Эскандер Моамени.

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"Для контроля над кризисом мобилизованы все государственные и провинциальные силы. <...> Были предприняты меры, включая возведение насыпей и размещение пустых контейнеров вокруг места происшествия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня", – цитирует министра Tasnim.

Он добавил, что в ликвидации возгорания принимают участие все возможные службы, которые работают на месте в усиленном режиме. На фоне распространения огня в порту прозвучали повторные взрывы, добавило агентство.

Первый взрыв в порту произошел 26 апреля из-за возгорания резервуара с топливом. Инцидент случился на складе опасных грузов и химикатов, отметили в таможенном управлении города Бендер-Аббас. Взрыв слышали жители острова Кешм, который находится в 20 километрах от порта.

По последним данным, от взрыва пострадали более 700 человек, восемь погибли и шесть находятся в списках пропавших без вести.

В связи с произошедшим президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования жертвам и пострадавшим. Он сообщил, что инициировал расследование ситуации и причин произошедшего.