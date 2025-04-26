Выросло число погибших при взрыве в порту Ирана

Число погибших при взрыве в порту Ирана выросло до восьми
Число погибших при взрыве в иранском порту Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас выросло до восьми.
«Количество погибших в результате происшествия в порту Шахид Раджаи возросло до восьми человек», — цитирует РИА Новости главу МВД Ирана Искандара Момени.
Ещё шесть человек пропали без вести.
Посольство России прокомментировало взрыв в Иране
Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что количество пострадавших при взрыве в порту Ирана превысило 700.