Выросло число погибших при взрыве в порту Ирана

Число погибших при взрыве в иранском порту Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас выросло до восьми.

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«Количество погибших в результате происшествия в порту Шахид Раджаи возросло до восьми человек», — цитирует РИА Новости главу МВД Ирана Искандара Момени.

Ещё шесть человек пропали без вести.

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Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что количество пострадавших при взрыве в порту Ирана превысило 700.