Выросло число погибших при взрыве в порту Ирана

Количество погибших в результате взрыва в порту Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана увеличилось до 18.

Об этом сообщил глава управления чрезвычайными ситуациями при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде.

«К сожалению, к данному моменту количество погибших возросло и составляет 18 человек», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, число пострадавших при взрыве превысило 800.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

Газета The New York Times со ссылкой на источник писала, что взрыв мог произойти из-за вещества, используемого в топливе для ракет.