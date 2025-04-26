Корабль с тысячами овец потерпел крушение у берегов Йемена

Судно, перевозившее множество овец, потерпело крушение у берегов Адена, недалеко от территориальных вод Йемена. Об этом сообщает йеменское агентство YPA.

Агентство публикует видеозапись с последствиями ЧП в Аденском заливе.

На кадрах видно, что корабль сел на мель и опасно накренился. В воде оказались сотни овец. Они плавают вокруг судна, однако многим мешает намокающая шерсть. Рыбаки втаскивают животных на свои лодки.

«Группа йеменских рыбаков из Рас-Аль-Ара в мухафазе Лахдж мобилизовала свои лодки для экстренного вмешательства с целью спасения экипажа судна и груза домашнего скота», — пишет агентство.

Отмечается, что экипаж, предположительно, состоит из граждан Сомали. По данным YPA, на корабле был «почти миллион овец».

Издание Marebpress со ссылкой на местные источники пишет, что судно направлялось в Джибути, на его борту находились «тысячи голов овец». Большое количество упало в море: погибло более 150 голов.