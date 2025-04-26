Пираты захватили судно у берегов Нигерии

У берегов Нигерии пираты атаковали пассажирское судно и захватили по меньшей мере 12 человек в заложники. Об этом сообщает газета The Leadership.

По словам представителя полиции страны Айрини Угбо, нападение на пассажиров Heavenly Grace произошло у порта Калабар в штате Кросс-Ривер. Спустя несколько часов после начала путешествия злоумышленники нагнали судно, заставили экипаж остановиться и велели всем пассажирам пересесть в их лодку. После этого они скрылись в неизвестном направлении. Кроме людей, похитители забрали весь груз Heavenly Grace.

В полиции отметили, что в последнее время такие действия стали редкостью. Правоохранители делают все необходимое для скорейшего освобождения заложников.

18 апреля в Нигерии в результате нападения боевиков не выжили 56 человек. Атака произошла ночью, когда вооруженные группы атаковали жителей региона. Согласно данным местных властей, нападение было связано с этническим конфликтом между скотоводами, мотивированным в том числе религиозными причинами.