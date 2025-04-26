Пираты захватили судно у берегов Нигерии

У берегов Нигерии пираты атаковали пассажирское судно Heavenly Grace и захватили 12 человек в заложники. Об этом пишет The Leadership.

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Инцидент произошел накануне у порта Калабар в штате Кросс-Ривер.

Злоумышленники подошли к судну, заставили экипаж остановиться и велели всем пассажирам пересесть в их лодку. Кроме того, они забрали все товары, что были на корабле.

После этого пираты скрылись в неизвестном направлении, пояснили в полиции. Стражи порядка добавили, что власти делают все необходимое для скорейшего освобождения заложников.

По словам экспертов, прибрежные страны Африки предприняли в последние два года значительные усилия по обеспечению безопасности в Гвинейском заливе. Вместе с тем, он продолжает оставаться опасной зоной из-за угрозы со стороны пиратов.

Так, в 2023 году в Гвинейском заливе было зафиксировано 22 пиратских нападения, в 2022 — 19, в 2021 году — 35, в 2020 — 84.