В Иране рассказали подробности о взрыве в порту Бендер-Аббас

Взрыв, произошедший в иранском порту Бендер-Аббас, не связан с терминалом приема товаров или складом опасных грузов, заявил глава грузового терминала порта Пажман Бехзадпур.

Ранее государственное агентство SNN, ссылаясь на таможенное управление порта, сообщало о возможной связи взрыва со складом опасных грузов и химикатов.

“Взрыв начался в соседних контейнерах и не имеет отношения к терминалу опасных грузов порта”, - подчеркнул Бехзадпур, которого цитирует иранское агентство Etemad Online.

В результате взрыва пострадали более 500 человек.