Появились подробности гибели рбенка на выставке трофейной техники под Хабаровском

Свидетельница трагической гибели ребенка на выставке трофейной техники в Хабаровском крае подробно рассказала о происшествии. Об этом сообщает МК.

Очевидица Анастасия вместе с мужем находилась на выставке, когда мальчик получил травму и погиб. Женщина отметила, что вся техника была в свободном доступе, родители разрешали детям залезать на броню и вовнутрь, семьи фотографировались

По словам Анастасии, ребенок был там вместе с отцом и братом.

После трагедии технику обтянули лентами, на месте ЧП выставили охрану. Родителей и детей стали предупреждать, что залезать на машины нельзя.

Посетители выставки считают, что организаторы должны были огородить военную технику и запретить к ней приближаться.

Ранее СМИ сообщили, что в Комсомольске-на-Амуре произошла трагедия на выставке трофейной иностранной техники, доставленной из зоны СВО.

Четырехлетний мальчик подошел к бронетранспортеру M113, в этот момент у БТР неожиданно открылся люк и ударил ребенка по голове. От травмы мальчик скончался.