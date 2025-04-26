Взорванный в Балашихе автомобиль сменил семь владельцев

Автомобиль Volkswagen Golf 2000-го года выпуска, при подрыве которого погиб генерал Ярослав Москалик, был снят с учета в январе 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, в Россию машина попала в 2006 году. Автомобиль сменил семь владельцев.

Автолюбитель, владевший машиной чуть более трех лет, в январе 2025 года снял ее с учета в Москве.

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Новый владелец, отметили журналисты, не стал регистрировать Golf в ГИБДД вопреки требованиям закона.

Ярослав Москалик — заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Ему было 59 лет. Был представителем Минобороны в различных переговорных процессах.