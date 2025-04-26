В России на выставке трофейной техники погиб ребенок

По данным телеграм-канала Baza, в Комсомольске-на-Амуре произошла трагедия на выставке трофейной иностранной техники, доставленной из зоны проведения СВО. Там погиб четырехлетний мальчик.

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По данным канала, инцидент произошел накануне на Театральной площади города, куда привезли технику ВСУ и стран НАТО.

Около 15 часов пришедший на выставку с родными 4-летний мальчик подошел к бронетранспортеру M113, в этот момент у БТР неожиданно открылся люк и ударил ребенка по голове.

В результате мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и скончался. После этого всю трофейную технику оцепили и закрыли к ней проход. Ведется проверка.