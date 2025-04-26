В России на выставке трофейной техники погиб ребенок
По данным телеграм-канала Baza, в Комсомольске-на-Амуре произошла трагедия на выставке трофейной иностранной техники, доставленной из зоны проведения СВО. Там погиб четырехлетний мальчик.
По данным канала, инцидент произошел накануне на Театральной площади города, куда привезли технику ВСУ и стран НАТО.
Около 15 часов пришедший на выставку с родными 4-летний мальчик подошел к бронетранспортеру M113, в этот момент у БТР неожиданно открылся люк и ударил ребенка по голове.
В результате мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и скончался. После этого всю трофейную технику оцепили и закрыли к ней проход. Ведется проверка.