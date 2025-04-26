Стало известно число погибших при взрыве в иранском порту

В результате взрыва на территории морского порта Шахид-Раджаи рядом с городом Бендер-Аббас на юге Ирана погибли 4 человека, пострадали 516, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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Взрыв произошел в субботу, 26 апреля, в районе пристани порта Шахид-Раджаи. На месте происшествия возник пожар. После взрыва также произошло обрушение одного из портовых зданий.

«У нас есть статистика, но нам подтвердили [гибель] четырех человек», — пояснил глава службы спасения Ирана Бабак Махмуди.

Пострадавшие получают медицинскую помощь. Ведется расследование причин инцидента.

Ранее администрация порта заявила, что взрыв не имеет отношения к терминалу опасных грузов гавани.