Ключевой разработчик российских систем РЭБ погиб при взрыве

Автомобиль руководителя конструкторского бюро Брянского электромеханического завода, ключевого разработчика РЭБ «Красуха», Евгения Рытникова подорвали с помощью самодельной бомбы недалеко от границы с Украиной, мужчина погиб. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, инцидент произошел в ночь с 17 на 18 апреля.

Взрывное устройство под днищем авто сработало в тот момент, когда мужчина вместе со своим коллегой садился в салон.

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По предварительным данным, взрывное устройство было начинено поражающими элементами, поэтому Рытников и коллега погибли на месте.

Евгений Рытников возглавлял конструкторское бюро Брянского электромеханического завода, который является ключевым разработчиком систем РЭБ и радиоэлектронной разведки для российской армии.

Ранее сообщалось, что 25 апреля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, предположительно от взрыва, организованного украинскими спецслужбами.