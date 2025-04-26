Туристка из России умерла в Таиланде, сказав три слова перед смертью

В Таиланде скончалась российская туристка Дарья Толстухина. Она была срочно госпитализирована за несколько дней до вылета. Женщина 33 лет успела произнести: «Я хочу жить!», после чего впала в кому, пишет КП.

Дарья Толстухина с подругами отправилась в Таиланд из Екатеринбурга, где работала свадебным фотографом. В конце отдыха, 15 апреля ей неожиданно стало плохо. Дарья упала в обморок, успев отчетливо сказать: «Я хочу жить».

Россиянку экстренно госпитализировали. В крови пациентки обнаружили инфекцию, ее устранили. Также удалили жидкость из легких, восстановили стабильный сердечный ритм.

Однако вывести женщину из глубокой комы не удалось. Наступила биологическая смерть, 23 апреля было решено отключить Дарью от ИВЛ.

Причины смерти пока устанавливаются. Врачи считают, что из-за остановки сердца в организме перестала циркулировать кровь. Это привело к необратимым последствиям.

Для родных и знакомых случившееся стало шоком. Женщина казалась здоровой, ни на что не жаловалась.