В российском городе закладчик спрятал героин в музыкальную колонку и попался

В Красноярске задержан наркозакладчик, хранивший героин в музыкальной колонке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

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Задержанный — 1994 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Он заключен под стражу.

По данным правоохранителей, фигурант являлся закладчиком крупного интернет-магазина. Он забрал наркотик из тайника, расположенного в лесу микрорайона Академгородок. Запрещенное вещество он планировал продать бесконтактным способом. Полицейские провели обыск в его квартире. В результате обнаружили и изъяли героин общей массой около 600 граммов, который мужчина спрятал в музыкальной колонке.

Ранее сообщалось, что под Липецком задержаны двое местных жителей, изготавливавших синтетический наркотик в частном доме.