Дело художника Конашенка* о теракте в «Крокусе» поступило в суд

Уголовное дело автора скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле» Николая Конашенка* (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) об оправдании терроризма поступило в Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

Конашенок* обвиняется по статье 205.2 («Оправдание терроризма») УК РФ. По версии следствия, он опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в «Крокусе».

Художника Конашенка арестовали за оправдание терроризма в постах о «Крокусе»

*включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов