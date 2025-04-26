В Крыму зафиксировали землетрясения

В Крымско-Черноморском регионе произошли четыре землетрясения: одно — в акватории Черного моря и три — на суше в районе водопада Учан-Су на южном берегу полуострова. Об этом в субботу, 26 апреля, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.

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— За 26 апреля в Крымско-Черноморском регионе зарегистрировано четыре землетрясения. Одно из них — в Черном море на расстоянии 90 километров от Ялты и три землетрясения на суше в районе водопада Учан-Су, — подчеркнула специалист.

По ее словам, самые мощные толчки характеризуются энергетическим классом 8,4 и магнитудой 2,3. Бондарь отметила, что некоторые жители района водопада, живущие на этажах выше первого, смогли ощутить землетрясение из-за неглубокого залегания его очага и расположения эпицентра на суше, передает РИА Новости.

23 апреля в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2. Спустя примерно 10–15 минут Управление по ликвидации стихийных бедствий зафиксировало серию повторных подземных толчков магнитудой 4,4, очаг которых залегал на глубине семи километров. По данным управления губернатора провинции города, в результате бедствия пострадал 151 человек.