В Подмосковье горит крупный мясокомбинат

Пожар на крупном мясокомбинате произошел в подмосковном Раменском. Об этом сообщает MSK1.RU.

На видео, снятых местными жителями, виден столб черного дыма и языки пламени. Огонь охватил всю площадь здания.

«Дым валит из-под крыши», — рассказала одна из очевидцев.

На месте уже работают экстренные службы и пожарные. В ликвидации огня участвуют около 30 человек и семь единиц техники. Подробности произошедшего не раскрываются, информации о пострадавших нет.

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По данным МЧС России, возгорание возникло на территории склада торгового оборудования на Красноармейской улице. Площадь пожара составила 1300 квадратных метров.