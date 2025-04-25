В Апатитах четверых школьников подозревают в поджоге дрезин на ж/д путях

Четверых школьников заподозрили в поджоге двух дрезин на железнодорожных путях в Апатитах Мурманской области. За это преступление им может грозить тюремный срок от 10 до 20 лет, пишет Telegram-канал Baza.

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По информации канала, вечером 17 апреля один из жителей дома на улице Путейской заметил из окна, что на железнодорожных путях что-то горит. На тупиковой ветке загорелась сцепка из двух дрезин: одна из них была предназначена для утилизации, а вторая — для ремонта. Оборудование находилось на путях без аккумуляторов и топлива и не охранялось. На место происшествия прибыл тепловоз, и пожар был потушен. Кабины обеих дрезин сгорели дотла. При осмотре места происшествия следователи обнаружили пустой спичечный коробок и баллончик из-под краски.

В ходе расследования правоохранительные органы вышли на четверых подозреваемых, которые оказались школьниками: 15-летний Рамир, 16-летний Сергей, 17-летний Павел и 15-летний Кирилл.

На допросе подростки сообщили, что за поджог им обещали вознаграждение от 80 до 100 тысяч рублей.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Сегодня Кемеровский областной суд приговорил троих несовершеннолетних к длительным срокам лишения свободы за диверсию на железнодорожной станции Бочаты. Подростки признаны виновными по части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия») и части 3 статьи 281.1 УК РФ («Содействие диверсионной деятельности»). Двое из них приговорены к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии, третий – к пяти годам.