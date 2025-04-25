Суд арестовал обвиняемого в насилии над девушкой на востоке Москвы

Преображенский суд столицы арестовал на два месяца обвиняемого в сексуальном насилии над москвичкой в подъезде дома. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Преображенского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дунькова Н.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ, на срок два месяца», – сказали в суде.

По данным следствия, 23 апреля фигурант, находясь вблизи жилого дома на ул. Уральская, увидел ранее незнакомую ему девушку и проследовал за ней в подъезд дома, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После произошедшего девушка незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Фигуранта задержали, его проверяют на причастность к совершению семи аналогичных преступлений на территории столицы.