В Екатеринбурге провели рейд по выявлению неонацистов

Правоохранительные органы провели в Екатеринбурге масштабный рейд по выявлению сторонников неонацистских взглядов. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

«В Екатеринбурге правоохранительные органы провели масштабный рейд в отношении лиц, придерживающихся неонацистских взглядов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были изъяты ножи, кастеты, перцовые баллоны и нацистская атрибутика.

За правонарушения на 14 суток арестованы двое мужчин 20 и 24 лет.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее заявил, что в России всего за последние три года задержано более 2,5 тысяч молодых людей, «подпавших под влияние украинских неонацистов и террористических организаций». До этого НАК сообщал, что с начала 2025 года в России предотвращено 47 террористических преступлений, подготовленных с участием несовершеннолетних.