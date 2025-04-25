Опекуны избивали и морили голодом приемных детей в Казахстане

Супругов-опекунов из Казахстана обвинили в истязании шести приемных детей. По версии следствия, вместо заботы и воспитания дети страдали от избиений и тяжелой физической работы, сообщает Nur.kz.

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Младшему из пострадавших 11 лет, возраст остальных, не уточняется. Известно, что на головах самых маленьких обнаружили 47 рубцов, а один ребенок получил серьезную черепно-мозговую травму.

В прокуратуре уверены, что опекуны били детей плеткой, шваброй, кочергой и руками, ругали и заставляли выполнять их тяжелую работу. Дети также жаловались на скудное питание и утверждали, что иногда им добавляли в еду фекалии.

Родная бабушка троих детей долго искала внуков, но приемная мать скрывала их местонахождение. Разыскав семью опекунов она передавала им одежду и еду, которую родители не давали подопечным. Теперь родственница намерена сама взять опеку над внуками.

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Дело о жестоком обращении с несовершеннолетними и хищении государственных средств, выделенных на их содержание, слушается в Карагандинском ювенальном суде. Какое наказание может грозит супругам, не уточняется.