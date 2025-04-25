В Крыму загорелся рейсовый автобус

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым, в Симферополе загорелся рейсовый автобус. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Пожар произошел рядом с торгово-развлекательным центром «Меганом». Загорелся следовавший по городскому маршруту № 59 автобус. Пожарные отработали быстро: пожар был локализован на площади 10 квадратных метров и потушен спустя 15 минут после возгорания.

В итоге от автобуса остался один обгоревший каркас. По данным пресс-службы прокуратуры Республики Крым, связи с возгоранием автобуса организована проверка.