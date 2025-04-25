В Испании сын держал свою 83-летнюю мать в качестве секс-рабыни
В городе Чиклана-де-ла-Фронтера 47-летнего Рафаэля осудили на 19 лет тюрьмы за жестокое обращение с 83-летней матерью. Он почти ежедневно насиловал ее. Об этом сообщили испанские СМИ.
Уточняется, что женщина умерла через семь месяцев после начала расследования. Случай стал известен весной 2023 года, когда сиделки заметили кровь на белье и сообщили об угрозах сына. Доказательства предоставили сиделки, соцработник и судебный врач. Защита утверждала, что Рафаэль имеет умственную отсталость, но медики подтвердили его вменяемость, передает Daily Mail.
Среди иностранных звезд немало случаев, когда их обвиняли в изнасиловании. «Вечерняя Москва» составила подборку из пяти зарубежных знаменитостей, которых обвиняли в связях с несовершеннолетними.До этого в Соединенных Штатах в городе Кеноша помощницу учителя обвинили в совращении мальчиков 12 и 13 лет. В ходе расследования стало известно, что женщина обменивалась интимными фотографиями с 14-летним подростком. После случившегося женщину уволили из школы.