В Испании сын держал свою 83-летнюю мать в качестве секс-рабыни

В городе Чиклана-де-ла-Фронтера 47-летнего Рафаэля осудили на 19 лет тюрьмы за жестокое обращение с 83-летней матерью. Он почти ежедневно насиловал ее. Об этом сообщили испанские СМИ.

© Вечерняя Москва

Уточняется, что женщина умерла через семь месяцев после начала расследования. Случай стал известен весной 2023 года, когда сиделки заметили кровь на белье и сообщили об угрозах сына. Доказательства предоставили сиделки, соцработник и судебный врач. Защита утверждала, что Рафаэль имеет умственную отсталость, но медики подтвердили его вменяемость, передает Daily Mail.

Среди иностранных звезд немало случаев, когда их обвиняли в изнасиловании. «Вечерняя Москва» составила подборку из пяти зарубежных знаменитостей, которых обвиняли в связях с несовершеннолетними.До этого в Соединенных Штатах в городе Кеноша помощницу учителя обвинили в совращении мальчиков 12 и 13 лет. В ходе расследования стало известно, что женщина обменивалась интимными фотографиями с 14-летним подростком. После случившегося женщину уволили из школы.