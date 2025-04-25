Предполагаемый исполнитель убийства заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала Ярослава Москалика жил с ним в одном подъезде, а машину, в которой находилось самодельное взрывное устройство, оставил у дома 16 апреля.

Об этом в пятницу, 25 апреля, сообщили в соцсети.

— Исполнитель убийства генерала Москалика жил с ним в одном подъезде. Подозреваемый припарковал начиненную взрывчаткой машину с камерой слежения 16-го апреля. Вскоре после этого он улетел из России, — пишет Telegram-канал Baza.

Предположительно, мужчина покинул Россию 19 апреля. Подозреваемый улетел в Турцию.

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Взрыв произошел днем 25 апреля. Изначально появлялась версия, что сдетонировать мог газовый баллон, установленный в автомобиле. Позднее стало известно, что взрыв произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства. Как оказалось, изначально сдетонировало СВУ, а газовый баллон усилил взрыв. Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту произошедшего.