СК квалифицировал взрыв в Балашихе как убийство генерала Москалика

Сотрудники Следственного комитета квалифицировали взрыв самодельного взрывного устройства в подмосковной Балашихе как убийство заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерала Ярослава Москалика. Об этом в пятницу, 25 апреля, сообщили в пресс-службе СК России.

— Возбуждено уголовное дело по факту убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Взрыв произошел днем 25 апреля. Изначально появлялась версия, что сдетонировать мог газовый баллон, установленный в автомобиле. Позднее стало известно, что взрыв произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства. Как оказалось, изначально сдетонировало СВУ, а газовый баллон усилил взрыв. Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту произошедшего. В результате происшествия погиб заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик.