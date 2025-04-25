В Севастополе в школе произошло ЧП

Детонация страйкбольной гранаты произошла во время группового занятия в актовом зале одной из школ в Севастополе, в результате инцидента четверо детей получили травмы и обратились за помощью к медикам. Об этом сообщили в УМВД России по Севастополю.

"Сегодня днем ученик одной из городских школ принес на занятия страйкбольную гранату, что привело к возникновению чрезвычайной ситуации. Во время группового занятия в актовом зале произошла детонация гранаты. Четверо детей получили травмы и обратились за помощью к прибывшим медикам", - говорится в сообщении.

По факту происшествия полиция проводит проверку. На месте инцидента работают правоохранители, которые изучают обстоятельства произошедшего.

В городском департаменте образования и науки сообщили, что гранату не удалось обнаружить на входе в учебное заведение, поскольку рамки металлоискателя не среагировали на пластик. "В отношении несовершеннолетнего будут приняты соответствующие меры", - добавили там.