Подозреваемых в изнасиловании девушки в Иванове мигрантов оставили на свободе

Правоохранители не стали задерживать мигрантов, которых подозревают в групповом изнасиловании девушки в городе Иваново. Об этом сообщает Следственного комитета.

Как пояснили в ведомстве, проводится доследственная проверка. По ее результатам будет установлено, есть ли состав преступления в инциденте.

«Уголовное дело не возбуждено. В рамках проверки все [участники инцидента] найдены и опрошены», — отметили в Следкоме.

Там подчеркнули, что в рамках проверки никто не был задержан. Представитель ведомства отказался уточнять, написала ли пострадавшая заявление в правоохранительные органы.

Несколько иностранцев изнасиловали 15-летнюю девочку в Петербурге

Ранее сообщалось, что в Иванове несколько мужчин семь часов насиловали девушку. Позже она была госпитализирована в тяжелом состоянии.