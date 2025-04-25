В российском городе нашли тело женщины и её окровавленного сына

В одном из районов Санкт-Петербурга, городе Колпино, произошло трагическое происшествие в одной из квартир на улице Ремизова. Женщиной были найдены тела 55-летнего мужчины и его 76-летней матери.

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По данным источника в правоохранительных органов, 24 апреля около 18:30 жительница дома вернулась с работы и обнаружила своего мужа с резаной раной горла в ванной комнате. Несмотря на то, что мужчина был еще жив, прибывшие медики не смогли его спасти — он скончался на месте.

В другой комнате квартиры был обнаружен труп его матери. На теле пожилой женщины не было видимых следов насильственной смерти.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели двух человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.