Появилось видео взрыва автомобиля в Балашихе

Видео момента взрыва автомобиля с последующим пожаром в подмосковной Балашихе опубликовал ТАСС. Напомним, инцидент произошел возле дома №2 по бульвару Нестерова.

Напомним, взрыв произошел утром пятницы, 25 апреля. Один из свидетелей рассказа «МК», что в результате происшествия погиб один человек. По его словам, мужчину взрывной волной буквально отбросило к стене дома.

Следственный комитет России в своем телеграм-канале сообщил, что в результате происшествия погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

По предварительным данным, взорвался автомобиль «Фольксваген», припаркованный во дворе. Также в СКР сообщили, что сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

За погибшим в Балашихе генералом Минобороны следили несколько месяцев

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Незаконный оборот взрывчатых веществ».