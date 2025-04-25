Взорвавшееся в Балашихе устройство было начинено поражающими элементами

Самодельное взрывное устройство, сдетанировавшее возле дома в подмосковной Балашихе, было начинено поражающими элементами. Мощность взрывчатки составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом в пятницу, 25 апреля, сообщил источник в правоохранительных органах.

— Установлено, что самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Взрыв усилил газовый баллон, находившийся в машине, — передает слова собеседника ТАСС.

Взрыв произошел днем 25 апреля. Изначально появлялась версия, что сдетонировать мог газовый баллон, установленный в автомобиле. Позднее стало известно, что взрыв произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства. Как оказалось, изначально сдетанировало СВУ, а газовый баллон усилил взрыв.

СМИ: Российский генерал погиб при взрыве в Балашихе

Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту произошедшего. В результате происшествия погиб заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик.